jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat sipil Indonesia memandang transformasi dan integrasi ekonomi digital ASEAN sebagai perkembangan penting yang perlu diarahkan untuk memperkuat kerja sama regional.

Sejak ditandatangani pada 14 November 2026 lalu, transparansi perjanjian ekonomi digital ASEAN DEFA dipertanyakan.

Sebab, dianggap melemahkan ruang kedaulatan digital, memperlebar ketimpangan, dan menggerus ekonomi mikro dan kecil.

Program Manager Data Policy and Governance Yayasan Tifa Debora Irene Christine mengungkapkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) tidak boleh semata-mata dipandang sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan membuka pasar regional.

Hal itu diungkapkan Irene dalam acara diskusi “Membaca Arah Perjanjian Ekonomi ASEAN bagi Indonesia, di Jakarta, Selasa (24/11/2026).

“Pertumbuhan ekonomi digital tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan, terlebih ketika negara-negara ASEAN memiliki ketimpangan signifikan dalam infrastruktur, kapasitas teknologi, sumber daya manusia, dan daya saing industri digital,” ujar Irene.

Dia menjelaskan tanpa mekanisme redistribusi manfaat, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas yang mengikat, DEFA berisiko menjadikan negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Hanya sekadar pasar bagi ekspansi perusahaan teknologi global,” kata Debora.