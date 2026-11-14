Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN Resmi Diteken di Manila, Indonesia Dorong Percepatan Implementasi

jpnn.com, MANILA - Para Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) resmi menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement/DEFA) di sela-sela Pertemuan ke-28 Dewan MEA (AEC Council) di Manila, Filipina, Sabtu (14/11).

Delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto langsung mendorong percepatan implementasi perjanjian tersebut guna memacu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan.

Penandatanganan DEFA ASEAN menjadi tonggak sejarah penting bagi kerja sama ekonomi regional. Kesepakatan ini akhirnya terwujud setelah melalui proses negosiasi selama tiga tahun sejak pertama kali diluncurkan pada September 2023 lalu, tepat saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN.

Menanggapi capaian tersebut, Menko Airlangga yang bertindak sebagai AEC Council Indonesia menyampaikan apresiasinya kepada seluruh negara anggota. Ia menekankan bahwa kesepakatan di atas kertas harus segera diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan.

“Saya mengapresiasi dan bangga atas kerja keras seluruh negara anggota ASEAN dalam mewujudkan DEFA ASEAN. Sebagai langkah penting untuk menerjemahkan komitmen DEFA ke dalam implementasi konkret, Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030,” tutur Menko Airlangga pada Pertemuan Dewan MEA ke-28.

Dalam implementasi ASEAN DEFA, Indonesia memandang perlu untuk memperhatikan kebutuhan industri dan pentingnya pelibatan sektor swasta serta penguatan kapasitas UMKM agar implementasi DEFA dapat memberikan manfaat nyata dan mendorong partisipasi pelaku usaha dalam ekonomi digital kawasan.

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Indonesia juga memandang bahwa penguatan ketahanan ekonomi ASEAN perlu menjadi prioritas dalam menghadapi ketidakpastian global. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia mendukung penguatan keamanan energi dan ketangguhan rantai pasok sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis 2026–2030.

Dalam implementasi Renstra tersebut, Indonesia mendukung upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan bersama yang tertuang dalam Renstra AEC 2026-2030 dan menegaskan perlunya penyelarasan dengan rencana kerja dari Badan Sektoral ASEAN ke depannya. Untuk tahun 2026, Badan Sektoral ASEAN telah menetapkan 391 Annual Milestone Deliverables (AMD)sebagai keluaran tahunan untuk memantau kemajuan implementasi. Dari jumlah tersebut, 92 AMD (24%) telah selesai, 246 AMD (63%) masih dalam proses, dan 53 AMD (14%) belum dimulai.