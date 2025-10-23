Perjuangan Alih Status PPPK jadi PNS Tidak Main-main, Siapkan Acara di Istora Senayan
jpnn.com - JAKARTA – Perjuangan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) alih status menjadi PNS kian membesar.
Dalam rangka memperjuangkan alih status PPPK menjadi PNS, mereka akan menggelar pertemuan akbar bertajuk Silaturahmi Nasional (Silatnas) ASN PPPK se-Indonesia.
Rencananya, pertemuan akbar akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada pertengahan November 2025 mendatang.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah menyebutkan, sebanyak 9 forum PPPK bakal bergabung di acara yang disebut sebagai puncak perjuangan alih status PPPK ke PNS.
Adapun 9 forum PPPK yang sudah menyatakan siap bergabung, yaitu:
1. DPP ADAPI (Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia)
2. DPP FKBPPPN (Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara)
3. FORKOMNAS LIPKES (Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan)
Perjuangan para PPPK untuk bisa alih status menjadi PNS kian membesar, menyiapkan acara di Istora Senayan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Wakil Rakyat Khawatir soal Gaji PPPK Paruh Waktu, Gubernur Langsung Menjawab
- 9 Forum PPPK Siapkan Pertemuan Akbar, Tuntutan Alih Status ke PNS Makin Kuat
- 5 Berita Terpopuler: Besaran Gaji PPPK Paruh Waktu Sudah Disiapkan, Pakai APBD, tetapi Gubernur Ungkap Hal yang Menakutkan
- Menkeu Purbaya Buka Suara soal Kenaikan Gaji PNS, Tolong Disimak
- 2026 Gaji ASN PNS dan PPPK Naik? Jawaban Purbaya Berbeda dengan Menkeu Sebelumnya
- Simak Pengakuan 2 PPPK Peserta Orientasi, Firda Anwar Tetap Bisa Mengajar