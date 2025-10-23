Perjuangan Alih Status PPPK jadi PNS Tidak Main-main, Siapkan Acara di Istora Senayan

jpnn.com - JAKARTA – Perjuangan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) alih status menjadi PNS kian membesar.

Dalam rangka memperjuangkan alih status PPPK menjadi PNS, mereka akan menggelar pertemuan akbar bertajuk Silaturahmi Nasional (Silatnas) ASN PPPK se-Indonesia.

Rencananya, pertemuan akbar akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada pertengahan November 2025 mendatang.

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah menyebutkan, sebanyak 9 forum PPPK bakal bergabung di acara yang disebut sebagai puncak perjuangan alih status PPPK ke PNS.

Adapun 9 forum PPPK yang sudah menyatakan siap bergabung, yaitu:

1. DPP ADAPI (Asosiasi Dosen ASN PPPK Indonesia)

2. DPP FKBPPPN (Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara)

3. FORKOMNAS LIPKES (Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan)