Perjuangan Aswar Membangun Usaha, Kisah Sukses UMKM di Desa Teberdayakan Tri Indosat

Warga Pamarayan, Kabupaten Serang, yang menjadi mitra 3Kiosk, M Aswar, dalam sebuah diskusi yang digelar Circle Jakarta Raya Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN.com

jpnn.com, SERANG - Muhammad Aswar sudah terlihat sibuk meski surya baru saja memancarkan sinarnya di pagi hari pada Rabu lalu (19/11/2025).

Pria berusia 38 tahun itu membuka tokonya di perdesaan Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Banten.

Di toko berukuran 4x7 meter itulah Aswar menjalankan usahanya. Dia adalah mitra 3Kiosk, sebuah progam dari jenama layanan telekomunikasi Tri yang kini menjadi bagian Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

"Saya bergabung menjadi mitra Tri sejak 2022. Sebelumnya membuka konter yang hanya menjual pulsa, kartu perdana, dan paket internet," ucap Aswar kepada JPNN.com.

Kondisi itu jauh berbeda dengan saat Aswar mengawali usahanya tiga tahun lalu. Awalnya dia hanya menempati gerai berukuran 3x3 meter berpenutup rolling door.

Hanya ada satu etalase di gerai tempat Aswar mengawali usahanya itu. Dia dibantu seorang pekerja yang bertugas sebagai admin.

Saat Aswar mengawali usaha, banyak yang meragukannya, apalagi suasana pandemi masih tak menentu. Namun, ayah dari dua anak itu memiliki tekad kuat tanpa harus memedulikan keraguan pihak lain.

