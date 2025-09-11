Perjuangan Atlet Belia Raih Mimpi Bergabung dengan PB Djarum

jpnn.com, KUDUS - Rangkaian Audisi Umum PB Djarum 2025 yang dihelat di GOR Djarum Jati, Kudus, Jawa Tengah mulai memasuki tahap turnamen pada Rabu (10/9).

Dari 1.729 peserta yang mengikuti proses seleksi, tersisa 383 atlet belia yang berjuang mengerahkan seluruh kemampuan terbaik guna bisa melaju ke babak berikutnya.

Tak sedikit dari wajah-wajah tersebut yang sudah pernah mencicipi kerasnya persaingan meraih super tiket dalam Audisi Umum PB Djarum di tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya ialah Jisrel Elfiano Lumoindong yang tergabung di U-11 Putra. Talenta asal Manado, Sulawesi Utara ini pertama kali mengikuti Audisi Umum PB Djarum pada 2022 ketika masih berusia 7 tahun. Saat itu, ia mampu melaju sampai tahap turnamen hari pertama. Keberhasilan itu membuatnya makin tertantang untuk kembali berjuang pada Audisi Umum PB Djarum 2023 dan 2025.

Di samping itu kesuksesan sang kakak, Aurellia Florenza Lumoindong yang sudah lebih dahulu bergabung dengan PB Djarum dari 2023 makin menginspirasi Jisrel.

“Di tahun 2024, saya memang sengaja tidak ikut Audisi Umum PB Djarum karena ingin fokus latihan untuk meningkatkan kemampuan. Tahun ini saya kembali berjuang di Kudus dan optimistis melangkah lebih jauh dari sebelumnya serta meraih Super Tiket. Saya ingin mengikuti jejak kakak yang sudah berhasil menjadi atlet PB Djarum dengan banyak prestasi," ujar peserta yang masih berusia 10 tahun ini.

Perjuangan tak kenal lelah juga diperlihatkan peserta KU 12 Putri, Natthania Alaika Djamal. Dalam Audisi Umum tahun lalu, ia berhasil meraih Super Tiket dan melaju ke Tahap Karantina. Sayang, ia gagal bergabung dengan PB Djarum lantaran kurang optimal saat menjalani latihan di asrama PB Djarum. Tahun ini, ia bertekad untuk bisa menjadi keluarga besar klub bulutangkis yang bermarkas di Kudus tersebut.

"Tekad saya menjadi atlet bulutangkis makin bulat usai berhasil melangkah hingga tahap karantina Audisi Umum PB Djarum 2024. Namun, saat itu karena kondisi badan kurang fit membuat saya tidak bisa terus tampil maksimal. Tahun ini, saya lebih percaya diri bisa mewujudkan mimpi menjadi atlet PB Djarum, karena sudah melakukan persiapan lebih matang dan menjaga kondisi kesehatan,” ucap Atta.