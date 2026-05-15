Perjuangan Buruh dan Marsinah Menginspirasi Pengabdian BULOG untuk Ketahanan Pangan

jpnn.com, NGANJUK - Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan semangat perjuangan kaum buruh Indonesia tidak hanya menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa, tetapi juga terus hidup dalam setiap pengabdian insan pekerja di berbagai sektor strategis.

Dia menilai perjuangan tersebut tercermin dalam komitmen BULOG menjaga ketahanan pangan nasional demi kepentingan masyarakat luas.

Menurutnyasemangat kerja keras, keberanian, dan pengabdian yang diwariskan para pejuang buruh harus menjadi inspirasi bagi seluruh insan BULOG dalam menjalankan tugas negara.

“Semangat itu pula yang menjadi energi bagi BULOG untuk terus hadir menjaga stabilitas pangan, memastikan ketersediaan beras, serta melindungi kepentingan masyarakat dan petani Indonesia,” ujar Rizal saat kunjungan ke kawasan memorial perjuangan buruh yang ditandai dengan keberadaan patung Marsinah, sosok yang dikenal sebagai simbol perjuangan hak-hak pekerja di Indonesia.

Bagi BULOG, semangat Marsinah bukan sekadar catatan sejarah, tetapi pengingat bahwa pengabdian dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat harus terus dijaga.

Sebagai perusahaan pangan strategis milik negara, BULOG memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

Melalui penyerapan gabah dan beras petani, distribusi pangan, hingga pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, BULOG turut memastikan hasil kerja para petani dan pekerja sektor pangan mendapatkan perlindungan yang optimal.