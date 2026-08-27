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Perjuangan Caitlin Halderman Demi Baby Udon, Lelah Hingga Teringat Ujian Hidup

Perjuangan Caitlin Halderman Demi Baby Udon, Lelah Hingga Teringat Ujian Hidup
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Caitlin Halderman saat konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/8). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Caitlin Halderman mengungkap cobaan yang dihadapinya saat memerankan Fanny Kondoh dalam film Baby Udon.

Menurutnya, memerankan sosok Fanny bukan hal mudah. Dia harus mendalami berbagai persoalan hidup yang dialami karakter tersebut, mulai dari masalah keluarga, keuangan, hingga perjuangan membesarkan anak.

Caitlin Halderman mengaku merasa sangat lelah setelah menjalani proses syuting selama 18 hari.

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“Aku memerankan Fanny selama 18 hari saja capeknya naudzubillah min dzalik. Benar-benar kayak, Allahuakbar enggak kelar-kelar ini ya, kapan kami selesai syutingnya,” kata Caitlin Halderman saat konferensi pers di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (26/8).

Perempuan berusia 26 tahun itu merasa kelelahan muncul karena karakter Fanny harus menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupannya.

“Iya, capek banget gitu melewati perjuangannya, ada saja masalah, habis itu berlimpah-limpah lagi, ada lagi,” ujarnya.

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Pengalaman tersebut membuat Caitlin Halderman menyadari bahwa perjuangan yang dijalani Fanny dalam kehidupan nyata jauh lebih berat.

Terlebih, Fanny harus melewati berbagai ujian selama bertahun-tahun seperti yang diceritakan dalam film Baby Udon.

Aktris Caitlin Halderman mengungkap cobaan yang dihadapinya saat memerankan Fanny Kondoh dalam film Baby Udon.

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