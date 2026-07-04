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Perjuangan Iqbaal Ramadhan demi Jadi Copet

Perjuangan Iqbaal Ramadhan demi Jadi Copet
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Official poster film Operasi Pesta Copet. Foto: Dok. Imajinari

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iqbaal Ramadhan mengungkap perjuangan yang dilakukan demi membintangi film Operasi Pesta Copet.

Agar tampil dekil seperti belum mandi, dia melakukan perubahan paling nekat.

Untuk pertama kalinya Iqbaal Ramadhan harus menurunkan berat badan dan mengubah perawakan dengan berjemur selama dua bulan.

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“Selama 2 bulan, saya harus berjemur setiap hari selama 2 jam. Itu untuk mengejar transformasi fisik karakter Ijal yang di filmnya tinggal area pinggir rel kereta api," kata Iqbaal Ramadhan.

Selain itu, mantan personel Coboy Junior tersebut juga harus menumbuhkan kumis.

"Bukan cuma itu, saya juga harus manjangin kumis saya, yang jadinya seperti kumis lele,” kelakar Iqbaal Ramadhan.

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Setelah merilis official teaser poster dan poster karakter, Imajinari kini meluncurkan official poster film drama komedi terbaru Operasi Pesta Copet.

Poster Operasi Pesta Copet menampilkan geng copet amatir tampil dekil: Iqbaal Ramadhan (Ijal), Kristo Immanuel (Adut), Zulfa Maharani (Tia), dan Kawai Labiba (Melodi).

Aktor Iqbaal Ramadhan mengungkap perjuangan yang dilakukan demi membintangi film Operasi Pesta Copet.

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