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Perjuangan Jadi Tulang Punggung Keluarga, Anisa Bahar Sempat Depresi

Perjuangan Jadi Tulang Punggung Keluarga, Anisa Bahar Sempat Depresi
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Anisa Bahar saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Anisa Bahar mengungkap perjuangannya menjadi tulang punggung keluarga.

Dia pernah merasa depresi karena harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan puluhan orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal tersebut diceritakan Anisa Bahar saat menjadi bintang tamu Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Dia mengungkapkan bahwa jahitan bekas persalinannya pernah jebol karena terlalu memaksakan diri untuk bekerja.

“Karena aku harus tetap bekerja, bekerja, bekerja gitu. Aku enggak mikirin kondisi diri aku,” ungkap Anisa Bahar.

Meski harus menghadapi berbagai kesulitan, ibu empat anak itu berusaha tetap kuat menjalani tanggung jawabnya.

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“Aku pernah di sisi aku kayak depresi banget gitu, aku harus bagaimana. Tapi aku bisa kuat ngejalanin semua ini” tuturnya.

Anisa Bahar mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri karena mampu melewati berbagai kesulitan.

Penyanyi dangdut Anisa Bahar mengungkap perjuangannya menjadi tulang punggung keluarga.

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