menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Features » Perjuangan Kota Bandung Menata Kiaracondong

Perjuangan Kota Bandung Menata Kiaracondong

Perjuangan Kota Bandung Menata Kiaracondong
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pedagang membongkar lapak secara mandiri menjelang penertiban trotoar di Jalan Kiaracondong, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - PEMERINTAH Kota Bandung secara bertahap membersihkan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menjamur di berbagai sudut kota.

Para PKL ini mendirikan lapak dagangannya di atas trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Di sisi lain, bangunan mereka juga membuat drainase rusak sehingga banjir pun sering terjadi di tempat PKL.

Lapak PKL terbaru yang dibersihkan berada di kawasan Pasar Kiaracondong, tepatnya di bawah jembatan layang.

Baca Juga:

Puluhan tempat berjualan yang berada di atas fasilitas pejalan kaki dibongkar bersama aparat dan pedagang. Pantauan terkini, dari mulai rel kereta hingga Polsek Kiaracondong, sudah tidak ada lagi PKL mejeng di atas trotoar.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penataan tersebut bukan berarti melarang pedagang mencari nafkah.

Pemerintah ingin mengembalikan fungsi trotoar dan drainase, sekaligus mencari kesepakatan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu mobilitas warga.

Baca Juga:

Farhan mengatakan bahwa pembenahan kawasan Pasar Kiaracondong dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pedagang, warga, serta aparat kewilayahan.

Pendekatan sudah dimulai sejak Oktober 2025 dan membutuhkan tiga kali pertemuan hingga mencapai kesepakatan bersama.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan butuh waktu setahun untuk bisa bersepakat dengan pedagang untuk ditertibkan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI