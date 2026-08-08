Perjuangan Lukman Sardi Demi Kuasa Gelap: Perjanjian Darah
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Lukman Sardi kembali memerankan karakter Romo Rendra dalam film horor religi Kuasa Gelap: Perjanjian Darah.
Dalam sekuel tersebut, perjalanan karakter Romo Rendra akan dikupas lebih dalam lagi, termasuk sisi kemanusiaannya sebelum menjalani kehidupan sebagai seorang pastor.
Demi mendalami karakter secara maksimal, Lukman Sardi melakukan riset mendalam sejak produksi film pertama.
Bersama Jerome Kurnia, dia banyak berdiskusi dengan pastor eksorsis yang mendampingi sekaligus menjadi penasihat selama proses produksi film.
“Sebenarnya kalau riset mengenai karakter Romo Rendra sendiri, itu sudah dimulai dari perjalanan yang pertama. Kami intens bicara terutama dengan pastor eksorsis, salah satu mentor dan penasihat kami,” kata Lukman Sardi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).
Menurutnya, proses menjadi seorang pastor eksorsis itu bukanlah hal yang mudah. Seorang pastor yang melakukan ritual eksorsisme dituntut memiliki iman yang kuat sekaligus menjaga kehidupan spiritualnya.
Lukman Sardi juga mempelajari bahwa sebelum menjalankan ritual eksorsisme, seorang pastor harus lebih dahulu mengaku dosa dan membersihkan diri.
“Ada ritual di mana setiap kita mau melakukan eksorsisme, kita harus benar-benar mengaku dosa dan membersihkan diri kita dari segala dosa. Dan itu banyak yang saya pelajari dari pastor eksorsis” tutur pria berusia 55 tahun itu.
Aktor Lukman Sardi kembali memerankan karakter Romo Rendra dalam film horor religi Kuasa Gelap: Perjanjian Darah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Tayang Dalam Format IMAX, Ini Jadwalnya
- Sempat Vakum, Feby Febiola Comeback Lewat Kuasa Gelap: Perjanjian Darah
- Film Elang, Antara Garuda dan Sang Ibunda
- Kabar Duka, Aktor Senior Joshua Pandelaki Meninggal Dunia
- Di Luar Ekspektasi, Kuasa Gelap Tembus 1 Juta Penonton
- Ini Jadwal Tayang Film Kuasa Gelap di Bioskop, Catat Tanggalnya