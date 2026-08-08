Perjuangan Lukman Sardi Demi Kuasa Gelap: Perjanjian Darah

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Lukman Sardi kembali memerankan karakter Romo Rendra dalam film horor religi Kuasa Gelap: Perjanjian Darah.

Dalam sekuel tersebut, perjalanan karakter Romo Rendra akan dikupas lebih dalam lagi, termasuk sisi kemanusiaannya sebelum menjalani kehidupan sebagai seorang pastor.

Demi mendalami karakter secara maksimal, Lukman Sardi melakukan riset mendalam sejak produksi film pertama.

Bersama Jerome Kurnia, dia banyak berdiskusi dengan pastor eksorsis yang mendampingi sekaligus menjadi penasihat selama proses produksi film.

“Sebenarnya kalau riset mengenai karakter Romo Rendra sendiri, itu sudah dimulai dari perjalanan yang pertama. Kami intens bicara terutama dengan pastor eksorsis, salah satu mentor dan penasihat kami,” kata Lukman Sardi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8).

Menurutnya, proses menjadi seorang pastor eksorsis itu bukanlah hal yang mudah. Seorang pastor yang melakukan ritual eksorsisme dituntut memiliki iman yang kuat sekaligus menjaga kehidupan spiritualnya.

Lukman Sardi juga mempelajari bahwa sebelum menjalankan ritual eksorsisme, seorang pastor harus lebih dahulu mengaku dosa dan membersihkan diri.

“Ada ritual di mana setiap kita mau melakukan eksorsisme, kita harus benar-benar mengaku dosa dan membersihkan diri kita dari segala dosa. Dan itu banyak yang saya pelajari dari pastor eksorsis” tutur pria berusia 55 tahun itu.