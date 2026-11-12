Perjuangan Nunung Melawan Kanker Ternyata Belum Berakhir

jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan komedian Nunung untuk sembuh dari kanker ternyata belum berakhir. Dia mengatakan sel kanker dalam tubuhnya tiba-tiba kembali aktif.

Hal tersebut diketahui setelah Nunung merasakan benjolan di sisi kiri tubuhnya, bagian yang sama dengan kanker yang pernah dialami sebelumnya.

"Ada benjolan lagi, apalagi ini, tetapi masih positive thinking, mungkin ini kelenjar. Cuma kan perasaan enggak bisa dibohongi, ada lagi nih," kata Nunung saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Demi memastikan kondisinya, pelawak berusia 63 tahun itu kemudian menjalani pemeriksaan ke dokter yang dahulu menanganinya.

Menurut Nunung, dokter menyarankan prosedur pemeriksaan yang sama seperti sebelumnya, yaitu mamografi, USG, dan scan.

Dia mengatakan dokter telah mengonfirmasi bahwa benjolan tersebut bersifat ganas. Namun, untuk menentukan stadiumnya, dirinya masih harus menjalani prosedur biopsi.

"Nanti mau janjian (dengan dokter), buat rencana tindakan kapan. Kalau enggak tengah, akhir bulan ini," jelas pemilik nama asli Tri Retno Prayudati itu.

Meski sedih, Nunung memastikan bahwa dirinya siap berjuang dan menjalani pengobatan agar bisa sembuh.