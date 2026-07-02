Perjuangan Ruben Onsu Demi Mendapatkan Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu tengah memperjuangkan hak asuh anak dari mantan istrinya, Sarwendah.

Dia melalui tim kuasa hukum bahkan telah mendaftarkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (30/6).

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkapkan jadwal sidang perdana gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh kliennya.

Rencananya, sidang perdana gugatan hak asuh anak itu akan digelar pada pertengahan Juli 2026 mendatang.

"Sidang perdananya akan dilakukan pada 15 Juli 2026," ungkap Minola Sebayang dalam wawancara melalui Zoom, Rabu (1/7).

Menurutnya, pendaftaran gugatan dilakukan secara resmi tepat satu hari sebelum Ruben Onsu kembali ke Indonesia dari ibadah umrah.

Tim kuasa hukum mengambil langkah tersebut setelah mendapatkan persetujuan final dari Ruben Onsu.

"Kemarin pagi-pagi, saya ditelepon oleh Ruben dan dia mengatakan gugatan itu sudah bisa didaftarkan atau dijalankan," ucap Minola Sebayang.