Perjuangan Timnas Indonesia di Arab Saudi Jadi Sorotan Ratusan Jurnalis Dunia

jpnn.com - Laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup B menarik minat banyak pasang mata jurnalis dari berbagai belahan dunia.

Mengutip laman Aawsat, tercatat 192 jurnalis meliput pertandingan Grup B, terutama duel Arab Saudi kontra Timnas Indonesia.

Sebanyak 140 media lokal dan 52 agensi internasional akan hadir langsung di Negeri Petro Dolar.

Seluruh pertandingan Grup B dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, yang berkapasitas 60.000 penonton

Pertarungan Grup B akan dibuka dengan laga Indonesia melawan Arab Saudi pada Kamis (9/10) dini hari WIB.

Setelah itu, laga Indonesia kontra Irak pada Minggu (12/10), sebelum ditutup pertandingan Arab Saudi dan Irak pada Rabu (15/10).

Baca Juga: Gangguan dari Luar Lapangan Mulai Menerpa Timnas Indonesia Menjelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

Menarik ditunggu wakil berikutnya dari benua Asia yang akan tampil di Piala Dunia 2026.

Sejauh ini, enam wakil dari benua Kuing sudah memastikan tiket ke putaran final.