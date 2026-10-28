Perjuangan Timnas Indonesia Punya Cerita Lain, The Longest Wait Hadir di Bioskop

jpnn.com - Film dokumenter perjuangan Timnas Indonesia pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 bertajuk The Longest Wait akan tayang secara terbatas di sejumlah bioskop pilihan pada Rabu (28/10).

Film tersebut dijadwalkan tayang lebih luas di jaringan bioskop nasional mulai 29 Oktober 2026.

The Longest Wait mengangkat sisi lain perjalanan Timnas Indonesia yang tidak hanya berkisah tentang sepak bola, tetapi juga keluarga, identitas, pengorbanan, dan proses panjang yang membentuk perjalanan para pemain.

Melalui kisah personal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, film ini mengajak penonton mengenal sosok-sosok di balik seragam Merah Putih serta orang-orang yang turut menjadi bagian dari perjalanan mereka.

Kisah para pemain diaspora dalam menemukan hubungan dengan Indonesia, dukungan keluarga sejak awal perjalanan, hingga langkah-langkah yang mengantarkan mereka ke panggung sepak bola profesional menjadi bagian dari cerita yang dihadirkan.

Film ini juga membawa semangat persatuan lintas generasi, sejalan dengan nilai Sumpah Pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober.

Dengan pendekatan humanis, The Longest Wait tidak hanya ditujukan bagi pencinta sepak bola, tetapi juga keluarga dan masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat nilai perjuangan, hubungan antarmanusia, serta arti membawa nama Indonesia.

Film ini tidak sekadar menyajikan apa yang terlihat di lapangan, tetapi juga mengajak penonton mengenal kisah di balik perjalanan Timnas Indonesia yang jarang tersorot.