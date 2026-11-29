jpnn.com, JAKARTA - Tiga pensiunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Langkah tersebut ditempuh untuk memperjuangkan kepastian pembayaran hak pensiun mereka.

Ketiga pemohon, yakni Abdullah, Wiwik Prihatini, dan Januardi ZS, tergabung dalam Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ). Melalui kuasa hukum dari BP Lawyers Counselors at Law, mereka mendaftarkan permohonan pengujian materiil pada Rabu (25/11/2026).

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Permohonan tersebut berkaitan dengan ketidakpastian pembayaran manfaat pensiun setelah PT Asuransi Jiwasraya dibubarkan pada Januari 2025 dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya dibubarkan pada Agustus 2025.

Kondisi ini turut berdampak pada sekitar 2.300 pensiunan yang masih memperjuangkan pemenuhan haknya.

Selama bekerja, para pemohon mengikuti Program Pensiun Manfaat Pasti dengan menyisihkan 5 persen dari penghasilan dasar pensiun setiap bulan sebagai iuran.

Namun, berdasarkan data yang dihimpun dalam permohonan, pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus Tahap I baru mencapai 24,12 persen dari hak peserta. Bahkan, hingga 14 Oktober 2026, masih terdapat 37 peserta yang belum menerima pembayaran tahap pertama.

Kuasa hukum para pemohon, Bimo Prasetio, mengatakan ketidakpastian semakin besar karena masa likuidasi kedua lembaga tersebut memiliki batas waktu.