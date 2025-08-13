Perjuangkan Kepemilikan Merek Arc’teryx di Indonesia, Amer Sports Gugat ke Pengadilan

jpnn.com, JAKARTA - Amer Sports Canada Inc., pemilik sah merek Arc’teryx, menghadiri sidang perdana gugatan terhadap perusahaan asal Tiongkok yang secara tidak sah mendaftarkan merek Arc’teryx di Indonesia.

Gugatan tersebut didaftarkan setelah adanya toko tidak resmi Arc’teryx di Indonesia.

Arc’teryx merupakan merek perlengkapan olahraga dan outdoor yang diproduksi oleh Arc’teryx Equipment, divisi dari Amer Sports Canada Inc.

Merek Arc’teryx sendiri pertama kali didaftarkan di Kanada pada 1992. Arc’teryx tidak pernah memberikan otorisasi distribusi, maupun menyediakan garansi untuk produk yang dijual di toko-toko yang beroperasi di Bali dan Jakarta.

Sidang perdana di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Selasa (12/8) dihadiri langsung oleh perwakilan Arc’teryx dari Kanada, Cameron Clark, selaku Head of Legal Arc’teryx Equipment.

Kehadiran tersebut adalah bentuk keseriusan perusahaan dalam memperjuangkan kepemilikan merek Arc’teryx di Indonesia.

“Kami menghargai bahwa proses persidangan resmi telah dimulai hari ini. Tujuan utama kami adalah membatalkan pendaftaran tidak sah terhadap merek Arc’teryx oleh perusahaan asal Tiongkok dan berharap mendapatkan keputusan positif yang akan membuka jalan bagi Amer Sports memasuki pasar Indonesia dengan produk resmi yang memenuhi standar tinggi kami,” ungkap Cameron Clark.

Menurutnya, upaya hukum itu tidak hanya bertujuan melindungi hak kekayaan intelektual milik Amer Sports, tetapi juga merupakan langkah penting untuk melindungi konsumen di Indonesia dari potensi peredaran produk-produk yang tidak resmi.