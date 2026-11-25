jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang berupaya meningkatkan kualitas hunian di Rumah Susun (Rusun) Ilir Barat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) guna mendorong penanganan solusi agar kondisi rusun semakin layak dan nyaman bagi penghuninya.

Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Menteri Ara di Gedung Wisma Mandiri Thamrin Lantai 21, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

Pertemuan tersebut dihadiri Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan Gubernur Sumsel Herman Deru.

Menteri Maruarar Sirait mengapresiasi langkah kepala daerah yang hadir langsung tanpa mewakilkan dalam membahas persoalan perumahan di wilayahnya.

Komitmen dan semangat tersebut dinilai penting agar penanganan isu di lapangan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Maruarar menyampaikan pihaknya siap memberikan pendampingan secara langsung.

Dia bahkan berencana menugaskan jajaran atau ikut mendampingi kepala daerah untuk meninjau kondisi lapangan bersama.