menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Perkampungan Katengko Ngawi Punya CCTV, Warga Bisa Mengakses dari Ponsel

Perkampungan Katengko Ngawi Punya CCTV, Warga Bisa Mengakses dari Ponsel

Perkampungan Katengko Ngawi Punya CCTV, Warga Bisa Mengakses dari Ponsel
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemasangan CCTV di Katengko Ngawi. Foto: source for JPNN

jpnn.com - NGAWI - Lingkungan Purworejo RW 03 Kelurahan Karangtengah Kota atau Katengko, Ngawi kini memiliki Closed-Circuit Television atau CCTV.

itu setelah trbentuknya kembali Karang Taruna Purworejo.

"Pengadaan kamera pengawas ini murni berasal dari dana swadaya warga, tidak melibatkan pihak lain," ujar salah satu tokoh masyarakat Syahnoer.

Baca Juga:

Pemasangan CCTV akan dilakukan dalam dua tahap, yakni Minggu (28/9) dan bulan depan.

"Menggunakan teknologi teranyar, tidak perlu server terpusat, tetapi langsung bisa diakses dari ponsel warga. Kapasitas penyimpanan hingga tiga hari," kata Syahnoer.

CCTV terpasang di titik-titik strategis di lingkungan RW yang terdiri dari tiga RT, yakni RT 05, 06 dan 20.

Baca Juga:

Tujuannya, selain untuk mencegah tindakan kejahatan, memantau, dan mengawasi fasilitas umum, juga untuk memantau keamanan lingkungan.

"Setidaknya membuat rasa aman warga," tutur Syahnore.

Pengadaan CCTV ini murni berasal dari dana swadaya warga, tidak melibatkan pihak lain.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI