Perkara Bali Towerindo vs Pemkab Badung Masuk Tahap Mediasi, Ini Isi Gugatannya

jpnn.com, DENPASAR - PT Bali Towerindo Sentra (BALI) Tbk menggugat Pemerintah Kabupaten Badung terkait dugaan wanprestasi perjanjian pembangunan tower atau menara telekomunikasi di wilayah Badung yang diteken Mei 2007 ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Gugatan Nomor 1372/Pdt.G/2025/PN Dps tersebut kini masuk tahap mediasi.

Agenda mediasi sudah berlangsung pada 20 Oktober dan 9 Desember lalu. Belum ada keputusan apapun dan kedua pihak sepakat mediasi dilanjutkan pada 6 Januari 2026. Mediasi dipimpin oleh hakim mediator Ni Luh Suantini.

Bali Towerindo menggugat Pemkab Badung karena dianggap tidak menjalankan perjanjian kerja sama (PKS) yakni Surat Perjanjian Nomor 555/2818/DISHUB-BD dan Nomor 018/BADUNG/PKS/2007 Tentang Kerjasama Pemerintah Kabupaten Badung dengan PT Bali Towerindo Sentra dalam Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung tertanggal 7 Mei 2007.

Berdasarkan dokumen gugatan Bali Towerindo (penggugat) terhadap Pemkab Badung (tergugat), Bali Towerindo mempermasalahkan Pemkab Badung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam PKS 2007.

Bali Towerindo menilai Pemkab Badung tidak melakukan pembongkaran tower atau menara telekomunikasi dari perusahaan lain yang sudah berdiri sebelum perjanjian diteken 2007 lalu. Pemkab Badung juga dianggap tidak bisa menertibkan tower atau menara telekomunikasi perusahaan lain setelah perjanjian mereka dibuat pada 2007.

Pada 7 Mei 2007, Pemkab Badung menerbitkan izin Pengusahaan untuk Penggugat melalui Keputusan Bupati Badung No. 652/02/HK/2007 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Penyediaan Infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung (“Surat Izin Pengusahaan”).

Adapun Surat Izin Pengusahaan ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkannya IzinPengusahaan tersebut, yang dalam hal ini hingga 7 Mei 2027.

Berdasarkan PKS 2007, Pemkab Badung memberikan jaminan kepada Penggugat, antara lain, pertama Tergugat menjamin untuk tidak akan menerbitkan Izin Pengusahaan telekomunikasi terpadu ataupun Izin Pengusahaan lainnya dengan maksud dan tujuan penggunaan yang sama kepada pihak lain, selain Penggugat, sampai dengan berakhirnya PKS 2007.