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Perkara Karhutla di Tangan Polda Sumsel Bertambah, Luas Lahan Capai 134 Hektare

Perkara Karhutla di Tangan Polda Sumsel Bertambah, Luas Lahan Capai 134 Hektare
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Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol Ronni Bonic. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menangani 63 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan jumlah tersangka perorangan bertambah menjadi 53 orang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Ronni Bonic mengatakan jumlah laporan polisi tersebut meningkat dari sebelumnya 62 menjadi 63 laporan. 

Sementara itu, dari 20 perkara yang melibatkan korporasi baru satu perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka.

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"Jumlah tersangka perorangan saat ini bertambah menjadi 53 orang. Sementara itu, laporan polisi meningkat dari 62 menjadi 63 laporan," kata Ronni, Kamis (29/10/2026).

Perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan dalam pemaparan kepada Kabareskrim Polri melalui konferensi video.

Penyidik terus mendalami setiap kasus untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.

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Adapun luas lahan yang tercatat mencapai 134,31 hektare.

Data tersebut merupakan luasan yang berkaitan dengan penanganan perkara karhutla oleh kepolisian.

Polda Sumsel menangani 63 perkara karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 134 hektare. Sejumlah kasus masih dalam proses penyidikan.

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