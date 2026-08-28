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Perkara Rebutan Lahan Parkir di Jakut, Pria 49 Tahun Bersimbah Darah Dibacok

Perkara Rebutan Lahan Parkir di Jakut, Pria 49 Tahun Bersimbah Darah Dibacok
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Pelaku pembacokan ditangkap polisi dan diborgol. Ilustrasi Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok berhasil menangkap seorang pria berinisial A, pelaku pembacokan sadis di Jalan Bugis, Kebon Bawang, Jakarta Utara.

Insiden berdarah yang terjadi di depan sebuah toko kopi tersebut diduga kuat dipicu oleh masalah rebutan lahan parkir (27/8).

“Pelaku berinisial A kedapatan membacok korban berinisial AH (49), warga Jalan Swadaya, Kebon Bawang, Tanjung Priok. Kejadian terjadi pada Kamis (27/8) pukul 02.00 WIB,” kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro di Jakarta, Jumat.

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Dia mengatakan pelaku tersebut ditangkap di lokasi kejadian oleh tim Unit Reaksi Cepat (URC) Reskrim Polsek Tanjung Priok.

Menurut dia, berdasarkan hasil penyelidikan, pembacokan itu dipicu masalah rebutan lahan parkir di lokasi kejadian.

“Motif penganiayaan karena rebutan lahan parkir di Kopi Kenangan, Jalan Bugis, Kebon Bawang," ujar Handam. 

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Penangkapan pelaku tersebut, kata dia, berawal dari laporan masyarakat ke Tim URC Reskrim Polsek Tanjung Priok. Selanjutnya, tim bergerak ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan.

Di lokasi kejadian, petugas menemukan korban dengan luka akibat benda tajam pada bagian pinggang dan telapak tangan.

Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok berhasil menangkap seorang pria berinisial A, pelaku pembacokan sadis di Jalan Bugis, Kebon Bawang, Jakarta Utara.

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