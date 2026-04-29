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Perkara TPPU Istri dan 2 Anak Bandar Narkoba Koko Erwin Dilimpahkan ke Pengadilan

Perkara TPPU Istri dan 2 Anak Bandar Narkoba Koko Erwin Dilimpahkan ke Pengadilan
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Keluarga Erwin Iskandar alias Koko Erwin yang terdiri dari istri dan kedua anaknya dibawa oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) ke kantor Bareskrim di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta hari ini. (ANTARA/Azmi Samsul M)

jpnn.com - Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, menerima pelimpahan berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) istri dan dua anak bandar narkoba Koko Erwin alias Erwin Iskandar.

Perkara itu merupakan pengembangan kasus peredaran narkotika di Kota Bima yang ditangani Bareskrim Polri.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Mataram Kelik Trimargo menyebut pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut dari jaksa penuntut umum pada hari ini dan telah teregister dengan tiga nomor perkara berbeda.

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"Iya, hari ini baru kami terima pendaftaran perkara untuk ketiga terdakwa TPPU narkoba atas nama Virda Virginia Pahlevi binti Muhammad Yusuf Pahlevi (Alm), Hadi Sumarho Iskandar dan Christina Aurelia binti Erwin Iskandar Alias Koko Erwin," kata dia, Selasa (6/10/2026).

Tindak lanjut pendaftaran perkara ketiga terdakwa yang teregister dengan nomor: 620-622/Pid.Sus/2026/PN Mtr, Ketua Pengadilan Negeri Mataram telah menetapkan susunan majelis hakim.

"Ketua majelis hakim-nya Pak Asri dengan hakim anggota pertama Pak Junus Dominggus Seseli dan hakim anggota kedua Vilaningrum Wibawani. Sama majelis-nya untuk tiga terdakwa," ujarnya.

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Kelik menyampaikan bahwa ketua pengadilan telah menetapkan jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan.

"Sidang perdana untuk tiga terdakwa juga dijadwalkan digelar pada hari yang sama, Kamis, 15 Oktober 2026," ucapnya.

Pengadilan Negeri Mataram menerima pelimpahan berkas perkara pencucian uang (TPPU) istri dan dua anak bandar narkoba Koko Erwin.

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