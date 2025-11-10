Perkelahian Geng Motor di Pamekasan Berujung Maut, 4 Pelaku Ditangkap

jpnn.com, PAMEKASAN - Polres Pamekasan menangkap empat orang pelaku perkelahian geng motor yang menyebabkan satu orang tewas dan dua orang lainnya mengalami luka-luka.

"Penangkapan keempat orang ini dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan tim Reskrim Polres Pamekasan setelah peristiwa itu terjadi pada Minggu (9/11) pagi sekitar pukul 03,30 WIB," kata Kapolres Pamekasan AKBP Hendra Eko Triyulianto, Minggu malam.

Keempat orang pelaku itu masing-masing AD, MF, RN, dan AH. Semuanya merupakan warga Kabupaten Pamekasan.

Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian, yakni di Jalan Masegit, depan Masjid Agung As-Syuhada Pamekasan, pakaian korban, serta beberapa sepeda motor yang digunakan saat kejadian.

"Penanganan kasus ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Polres Pamekasan kini melakukan pemetaan kelompok geng motor yang kerap meresahkan warga, serta meningkatkan patroli malam di titik-titik rawan termasuk sekitar alun-alun dan kawasan masjid," ujar kapolres.

Orang nomor satu di Mapolres Pamekasan itu juga menegaskan akan menindak tegas geng motor yang melakukan aksi kekerasan, baik di jalanan maupun di ruang publik.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kekerasan Bersama-sama dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Saat ini, para korban luka-luka sudah menjalani perawatan di dua rumah sakit berbeda, yakni Rumah Sakit Larasati, dan di RSUD dr Slamet Martodirdjo Pamekasan.