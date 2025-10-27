Perkembangan Kondisi Tukul Arwana, Vega Darwanti: Lebih Baik dan Segar

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Vega Darwanti datang menengok sahabatnya, Tukul Arwana beberapa hari lalu.

Tidak sekadar datang, dia dan teman-teman memberi kejutan untuk Tukul Arwana yang baru berulang tahun.

"Happy banget dijenguk sama rekan kerjanya, pasti kayak nostalgia gitu," kata Vega Darwanti saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Co-host Bukan Empat Mata itu kemudian mengungkap kondisi terkini Tukul Arwana.

Vega Darwanti menyebut keadaan pelawak sekaligus presenter itu makin hari makin membaik.

"Keadaannya sih jauh lebih baik, lebih segar," beber perempuan berusia 38 tahun itu.

Menurut Vega Darwanti, Tukul Arwana sudah bisa merespons ketika mengobrol.

Akan tetapi, Tukul Arwana belum bisa bicara seperti sebelumnya.