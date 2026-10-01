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Perkenalkan ADHARA, Pelindo Hubungkan Ekosistem Maritim dalam Satu Platform Digital

Perkenalkan ADHARA, Pelindo Hubungkan Ekosistem Maritim dalam Satu Platform Digital
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PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkenalkan ADHARA melalui Early Adoption ADHARA di Museum Maritim Indonesia, Jakarta pada Kamis (1/10). Foto: Dokumentasi Pelindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperkenalkan ADHARA, platform digital yang dirancang untuk menghubungkan berbagai sistem dan layanan dalam ekosistem maritim dan logistik Indonesia.

Pengenalan ADHARA dilakukan melalui Early Adoption ADHARA di Museum Maritim Indonesia, Jakarta pada Kamis (1/10), sebagai tahap awal pemanfaatan platform bersama para pengguna dan pelaku ekosistem.

ADHARA dikembangkan untuk menjawab kebutuhan keterhubungan antarpelaku dalam rantai logistik.

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Selama ini, berbagai pelaku telah memiliki sistem digital masing-masing, namun belum seluruhnya terhubung satu sama lain.

ADHARA hadir sebagai platform penghubung tanpa menggantikan sistem yang telah dimiliki masing-masing pelaku, sehingga pertukaran informasi, transaksi, dan kolaborasi dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan keterhubungan tersebut menjadi salah satu kunci untuk menciptakan proses logistik yang semakin efisien.

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Dia menyampaikan semua pelaku ekosistem sudah memiliki sistem masing-masing, tetapi sistem-sistem tersebut belum terintegrasi dan belum tersambung satu sama lain.

"Melalui ADHARA, kami mengintegrasikan sistem yang ada dalam satu ekosistem logistik. Efisiensi bukan sekadar cutting cost, tetapi bagaimana kami mengoptimalkan kegiatan operasi supaya lebih lean, mendapatkan hasil lebih banyak, sekaligus menurunkan biaya logistik,” ujar Achmad.

ADHARA adalah platform digital yang dirancang Pelindo untuk menghubungkan berbagai sistem dan layanan dalam ekosistem maritim dan logistik Indonesia

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