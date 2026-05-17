Perkenalkan Album Camarosa, Danes Rabani Sukses Gelar Showcase Intimate

jpnn.com, JAKARTA - Solois Danes Rabani sukses memperkenalkan debut album Camarosa kepada publik melalui Camarosa Album Showcase yang digelar di Coma, M Bloc Space, Jumat (15/5/2026).

Showcase intimate itu menjadi penampilan perdana Danes Rabani membawakan seluruh materi dalam album Camarosa secara live di hadapan para penikmat musik dan media.

Sebelum pertunjukan dimulai, dia terlebih dahulu menggelar sesi press conference bersama rekan-rekan media. Dalam kesempatan tersebut, hadir Rofik selaku perwakilan Swara Music Management sekaligus ayah dari Danes, serta Michael Widjaja selaku General Manager dari Firefly Records.

Dalam sesi tanya jawab, Rofik menegaskan dirinya hanya berperan sebagai pendukung perjalanan Danes di dunia musik. Menurutnya, seluruh kreativitas dan karya yang lahir sejauh ini datang langsung dari Danes sendiri.

Sementara itu, Danes turut membagikan cerita mengenai pengaruh besar Iwan Fals dalam perjalanan bermusiknya. Dia mengungkapkan bahwa Iwan Fals pernah memberikan pesan sederhana kepadanya saat menciptakan lagu, yakni untuk mendengarkan dan menulis hal-hal yang

ada di sekelilingnya.

Momen spesial juga hadir melalui video ucapan dari Iwan Fals yang diputar dalam acara tersebut. Video itu menjadi simbol perjalanan musikal Danes yang tumbuh bersama sosok sang legenda sejak usia dini.

Diketahui, Danes telah aktif tampil di berbagai panggung musik sejak duduk di bangku kelas 5 SD dan beberapa kali berduet langsung bersama Iwan Fals.

Tidak hanya aktif di panggung musik, perjalanan Danes juga berkembang kuat di era digital. Saat ini, Danes telah memiliki lebih dari 600 ribu subscribers di kanal YouTube pribadinya yang menjadi ruang untuk membagikan karya dan proses kreatifnya kepada para pendengar.