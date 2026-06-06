Perkenalkan Amin, Martian Sukses Gelar Showcase Merayakan Patah Hati

jpnn.com, JAKARTA - Band asal Jakarta, Martian, sukses mengadakan showcase intim untuk merayakan perilisan single terbaru yang berjudul Amin.

Bertajuk Merayakan Patah Hati: Amin, acara yang berlangsung di Coma M Bloc Space, Jakarta pada Jumat (5/6) itu dipadati oleh para penggemar, rekan media, serta kerabat dekat yang hadir untuk merayakan karya terbaru Martian.

Grup beranggotakan Hafiz Pribadi (vokal), Otto (gitar), Monty (gitar), Agung Prabowo (bass), Morris (drum), dan Adyansah Sudwi (keyboard) itu juga menggandeng Rayremar dan Mrnmrs sebagai opening act.

Showcase tersebut menjadi ruang bagi Martian untuk memperkenalkan Amin secara lebih dekat kepada para pendengarnya. Sepanjang malam, suasana terasa hangat dan emosional ketika para penonton turut bernyanyi dan menikmati setiap lagu yang dibawakan.

Antusiasme yang tinggi dari para penggemar menjadi bukti kuat kedekatan Martian dengan para pendengarnya sekaligus menandai perjalanan baru band tersebut melalui perilisan single terbaru.

Amin merupakan lagu yang bercerita tentang seseorang yang diam-diam menyimpan perasaan kepada sahabatnya sendiri. Berawal dari kekaguman terhadap sosok yang selalu hadir dengan kesederhanaannya, perasaan tersebut perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam.

Baca Juga: Slank Akhirnya Rilis Album Republik Fufufafa

Sosok yang dikagumi digambarkan melalui berbagai detail sederhana yang membekas dalam ingatan, mulai dari langkah santai, gaun panjang berwarna hitam, senyum kecil, hingga riasan natural yang meninggalkan kesan mendalam.

Melalui penggalan lirik 'diam-diam aku terbawa perasaan, tak ada nyali mengungkapkan, sebatas teman bukan pilihan,' Martian menggambarkan pergulatan batin yang kerap dialami banyak orang ketika perasaan tumbuh di tengah hubungan pertemanan yang sudah terjalin begitu dekat.