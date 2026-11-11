Perkenalkan Singel Debut, NICETA Angkat Kisah Cinta Masa Sekolah
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus pianis, NICETA, merilis single perdana berjudul "Apa Ini Namanya Cinta" melalui label Micvi Records.
Lagu bergenre contemporary teen pop tersebut mengangkat kisah cinta pertama yang tumbuh dari persahabatan di lingkungan sekolah.
Lagu ini dikemas dengan melodi ceria, aransemen dinamis, serta bagian reff yang mudah diingat.
Liriknya menceritakan perubahan perasaan ketika seseorang mulai memandang teman dekatnya sebagai sosok yang istimewa.
NICETA mengaku senang dapat memperkenalkan karya pertamanya sebagai penyanyi solo.
Dia berharap lagu tersebut dapat mewakili pengalaman remaja yang pernah merasakan perubahan perasaan dari persahabatan menjadi ketertarikan.
"Lagu ini ceritanya tentang perasaan remaja yang awalnya berteman, lalu tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda," ungkap NICETA, dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Sebelum merilis single perdana, NICETA telah memiliki sejumlah prestasi di bidang musik. Siswi kelas 9 SMP Pangudi Luhur Jakarta Selatan itu meraih juara pertama kategori piano dalam The 11th PCM Live International Music Competition di Seoul, Korea Selatan.
NICETA debut lewat single Apa Ini Namanya Cinta yang mengangkat kisah cinta pertama remaja.
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