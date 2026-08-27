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Perkiraan Jumlah Massa Aksi Demo 27 Agustus 2026 di Jakarta, Polda Menepis Isu Liar

Perkiraan Jumlah Massa Aksi Demo 27 Agustus 2026 di Jakarta, Polda Menepis Isu Liar
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Polda Metro Jaya siap mengawal aksi demo 27 Agustus 2026 di Jakarta. Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Polda Metro Jaya sudah memperkiraan jumlah massa aksi demo 27 Agustus 2026 di Jakarta.

Jumlah peserta atau massa aksi demo hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, khususnya yang terpusat di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, diperkiraan mencapai sekitar 500 orang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan estimasi massa aksi demo hari ini berdasarkan surat pemberitahuan yang telah diterima oleh pihak kepolisian dari beberapa elemen masyarakat.

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"Kalau kita berbicara estimasi, sejauh ini masih sekitar 500 massa aksi. Kami menerima pemberitahuan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dan beberapa aliansi lainnya," kata Budi saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (26/8).

Budi menambahkan konsentrasi massa aksi diperkirakan terpusat di kawasan Gedung DPR/MPR RI.

Dia juga mengantisipasi kemungkinan bergabungnya elemen mahasiswa dalam barisan massa unjuk rasa tersebut.

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Pihaknya juga menepis isu liar mengenai penangkapan warga dan meluruskan bahwa kepolisian justru memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan surat pemberitahuan aksi secara resmi.

"Terkait situasi di lapangan, Polda Metro Jaya memastikan hingga saat ini belum ada peserta aksi yang diamankan maupun ditemukan membawa senjata berbahaya," ucapnya.

Berikut perkiraan jumlah massa aksi demo 27 Agustus 2026 di Jakarta. Massa demo hari ini paling banyak di kawasan Gedung DPR RI.

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