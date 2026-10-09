Perkosa Perempuan Disabilitas di Bengkulu, RS Tertangkap di Lampung

jpnn.com - Pria berinisial RS (27) ditangkap tim dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Pelaku ditangkap di Lampung setelah melarikan diri ke provinsi itu selama berbulan-bulan.

Kapolresta Bengkulu Kombes Rahmad Hidayat menyebut tersangka ditangkap di kawasan perkebunan tebu Gula Putih Mataram, Lampung, pada Rabu (7/10).

Tersangka tertangkap setelah polisi menelusuri keberadaannya sejak kasus tersebut dilaporkan pada Maret 2026.

"Sejak laporan diterima, kami berkomitmen untuk mengusut tuntas perkara ini. Tim terus melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi, dan menelusuri keberadaan tersangka hingga akhirnya berhasil diamankan di wilayah Lampung," kata Kombes Rahmad, Jumat (9/10/2026).

Kasus tersebut bermula dari dugaan pemerkosaan terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda untuk beraktivitas sehari-hari.

Peristiwa itu terjadi pada 21 Maret di kawasan Jalan K.Z. Abidin II, Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, korban dan tersangka sebelumnya saling mengenal melalui media sosial.