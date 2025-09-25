menu
Perkuat Akses Logistik Timur Indonesia, TIKI Buka Cabang Utama di Kupang
PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) meresmikan pembukaan Cabang Utama. Foto dok TIKI

jpnn.com, KUPANG - PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI) meresmikan pembukaan Cabang Utama TIKI di Kupang untuk memperluas jaringan layanan di kawasan Indonesia Timur.

Kupang dipilih sebagai ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang memiliki posisi vital sebagai pintu gerbang logistik yang menghubungkan berbagai daerah di NTT sekaligus menjadi simpul utama distribusi barang antar-pulau.

“Pembukaan Cabang Utama TIKI di Kupang bukan hanya sekadar menambah jaringan kantor, tetapi sebuah tonggak penting bagi kami dalam memperkuat peran Kupang sebagai hub logistik Indonesia Timur," ujar Yulina Hastuti, Direktur Utama TIKI.

"Dengan kehadiran TIKI di sini, kami ingin mendekatkan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, agar arus distribusi barang menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan kompetitif," imbuhnya.

Sebelumnya, TIKI telah hadir di Kupang melalui Agen Utama yang dikelola mitra. Kini dengan status Cabang Utama, kapasitas pelayanan semakin diperluas.

Berlokasi di Jalan Walter Monginsidi No.34 Blok A, Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; TIKI Kupang hadir dengan berbagai fasilitas meliputi layanan penjemputan gratis, customer service yang lebih responsif.

Kemudian beragam produk dengan biaya kompetitif sesuai kebutuhan pengiriman, akses digital melalui aplikasi TIKI, sistem pelacakan real-time, hingga dukungan pengurusan dokumen keberangkatan.

Semua ini dirancang untuk menjawab kebutuhan khas masyarakat Kupang dan NTT.

Dengan adanya Cabang Utama TIKI Kupang, diharapkan manfaat nyata dapat dirasakan masyarakat.

