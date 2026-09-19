Perkuat Angkutan Komoditas Pangan, KAI Logistik & PT Bogantara Indo Transport Jalin MoU
jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik Bersama PT Bogantara Indo Transport menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Komoditas Hasil Bumi, Pangan, Ternak dan Pendukungnya menggunakan Kereta Api.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemanfaatan angkutan kereta api untuk mendukung distribusi komoditas pangan sekaligus memperluas konektivitas logistik antardaerah.
Perjanjian ditandatangani oleh Aniek Dwi Deviyanti, Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik bersama M. Farid Nor Rohman selaku Direktur Utama PT Bogantara Indo Transport.
Melalui kerja sama tersebut, para pihak sepakat mengembangkan pengiriman hasil bumi berupa sayur dan buah, pangan, serta hasil ternak berupa sapi hidup menggunakan kereta api dengan relasi Banyuwangi–Jakarta pulang-pergi.
Kerja sama ini direncanakan berlangsung mulai November 2026 hingga Desember 2030, dengan rencana angkutan mencapai 84.200 gerbong datar selama periode kerja sama.
”Kerja sama ini tidak hanya berbicara mengenai distribusi dan logistik, tetapi juga mengenai bagaimana sebuah sinergi menghadirkan solusi logistik baru yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat," ujar Yuskal Setiawan Direktur Utama KAI Logistik.
"Kami melihat komoditas pangan sebagai bagian strategis dari kehidupan masyarakat, sehingga dibutuhkan sistem distribusi yang aman, andal, terjadwal, dan mampu menjangkau wilayah sentra produksi hingga pusat konsumsi secara lebih efektif transportasi dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan," imbuhnya.
Pengangkutan barang akan menggunakan kontainer khusus yang disesuaikan dengan karakteristik dan jenis komoditas.
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemanfaatan angkutan kereta api untuk mendukung distribusi komoditas pangan.
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