Perkuat Armada EV untuk Kebutuhan Mobilitas Korporasi, MPMRent Gandeng Wuling Motors

jpnn.com, JAKARTA - PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPMRent) memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi menuju mobilitas berkelanjutan melalui kerja sama strategis dengan Wuling Motors.

Kerja sama ini ditandai dengan serah terima awal 50 unit kendaraan listrik Wuling New BinguoEV Lite kepada MPMRent sebagai bagian dari langkah perusahaan dalam memperkuat portofolio armada ramah lingkungan bagi pelanggan korporasi.

Penyerahan awal 50 unit Wuling New BinguoEV Lite ini menjadi tonggak awal kerja sama strategis antara MPMRent dan Wuling Motors dalam mendukung visi Indonesia Green Mobility.

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Integrasi kendaraan listrik ke dalam portofolio armada menjadi salah satu bentuk adaptasi MPMRent terhadap perkembangan tren mobilitas modern, sekaligus mendukung pelanggan korporasi yang mulai mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kegiatan operasionalnya.

CEO MPMRent Chua Zi Yong mengatakan kerja sama dengan Wuling Indonesia menjadi langkah penting bagi MPMRent dalam memperkuat layanan mobilitas berkelanjutan bagi pelanggan.

“Kami bangga menjadikan Wuling New BinguoEV Lite sebagai bagian dari armada kami. Kerja sama ini memperkuat komitmen MPMRent dalam menyediakan solusi mobilitas yang berkelanjutan bagi pelanggan. Ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang kami bersama Wuling untuk membawa Indonesia menuju masa depan transportasi yang lebih hijau,” jelasnya.

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Pemilihan unit Wuling New BinguoEV Lite oleh MPMRent didasarkan pada kombinasi antara efisiensi, fungsionalitas, serta kesesuaian kendaraan dengan kebutuhan operasional pelanggan korporasi.

Melalui langkah-langkah ini, MPMRent terus memperkuat perannya dalam menghadirkan pilihan transportasi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.