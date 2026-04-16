Perkuat Asistensi, Bea Cukai Dorong UMKM di Balikpapan dan Bengkalis Tembus Ekspor
jpnn.com, BALIKPAPAN - Bea Cukai memperkuat peran asistensi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui berbagai program pembinaan dan pendampingan ekspor.
Upaya ini terlihat dari keterlibatan aktif Bea Cukai Balikpapan dalam kegiatan business matching dengan buyer Malaysia, serta dukungan Bea Cukai Bengkalis dalam proses ekspor komoditas perikanan.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menyampaikan pihaknya berkomitmen mendukung UMKM agar mampu menembus pasar global melalui pendampingan yang berkelanjutan.
“Kami hadir tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan asistensi teknis kepada UMKM agar siap ekspor,” ujar Budi dalam keterangannya, Kamis (16/4).
Di Balikpapan, Bea Cukai melalui program Klinik Ekspor turut ambil bagian dalam kegiatan business matching yang diinisiasi Export Center Balikpapan.
Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku UMKM dengan buyer dari Malaysia yang tergabung dalam Malaysian International Chamber of Commerce and Industry (MICCI).
Sebanyak 16 produk unggulan dari Balikpapan dan wilayah sekitarnya, seperti Penajam Paser Utara dan Paser, dipamerkan dalam kegiatan ini.
Produk-produk khas daerah seperti Wedang Dayak Bungas, keripik pisang, kopi, hingga olahan pangan lokal lainnya menarik minat buyer internasional.
Lewat berbagai kegiatan ini, Bea Cukai mendorong UMKM di Balikpapan dan Bengkalis tembus ekspor
- Awasi Ekspor Sementara Helikopter di Bandara Juwata, Bea Cukai Tarakan Tegaskan Ini
- Dorong UMKM Naik Kelas, bank bjb Perkuat Literasi Halal UMKM dan Akses Pembiayaan
- Bea Cukai dan Pemkot Semarang Musnahkan BKC Ilegal Senilai Rp 11,48 Miliar
- PT Infinity Nusantara Express Masuk Radar KPK dari Kasus Cukai
- Relaksasi Fiskal Hadir, Barang Bawaan Jemaah Haji Kini Lebih Mudah
- Tolong Dicatat, Ini Relaksasi Fiskal untuk Barang Bawaan dan Kiriman Jemaah Haji