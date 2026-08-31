Perkuat B2B ICT, Telkom Solution Bidik Pertumbuhan Bisnis Enterprise di Asia Pasifik

jpnn.com, NUSA DUA - Telkom Solution sebagai umbrella solusi digital PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom yang berfokus menyediakan layanan B2B ICT bagi segmen enterprise, terus memperkuat kapabilitas dan portofolionya untuk mendukung transformasi digital pelanggan sekaligus membuka peluang pertumbuhan bisnis lebih luas di Asia Pasifik.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine menegaskan Telkom Solution tidak hanya membangun kapabilitas solusi digital yang komprehensif, tetapi juga memberikan value creation dan nilai tambah yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis di berbagai sektor.

“Telkom Solution kami siapkan untuk menjadi B2B ICT champion dari Indonesia ke tingkat Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik," ujar Veranita.

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Dia menegaskan pihaknya tidak lagi hanya berbicara soal konektivitas, tetapi ingin memastikan kapabilitas yang dimiliki Telkom dapat diterjemahkan menjadi solusi yang memberikan dampak nyata terhadap produktivitas, efisiensi, dan daya saing pelanggan.

"Pada saat yang sama, kapabilitas ini menjadi fondasi bagi Telkom Solution untuk memperluas perannya di pasar B2B kawasan," jelas Veranita.

Telkom Solution turut hadir dalam penyelenggaraan Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 di Bali dan menampilkan kapabilitas serta portofolio solusinya melalui forum dan eksebisi ignitePRO, yang mempertemukan pelaku industri digital dan enterprise dari berbagai negara.

Kehadiran tersebut menjadi bagian dari upaya Telkom Solution memperkenalkan kapabilitas B2B ICT Telkom sekaligus membuka ruang kolaborasi dan peluang bisnis dengan pelaku industri di kawasan.