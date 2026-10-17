Perkuat Bantuan Hukum Nasional, Presiden DPN Indonesia Bekali 2.000 Kader Pagar Nusa NU

jpnn.com - Dewan Pengacara Nasional (DPN) Indonesia berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) dan FHP Law School, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait pemberian beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Melalui kerja sama itu, DPN Indonesia memberikan 2.000 beasiswa bagi kader Pagar Nusa lulusan S1 Hukum di seluruh Indonesia untuk menjadi advokat profesional.

Penandatanganan bersejarah yang berdekatan dengan momentum Hari Santri Nasional ini dilangsungkan di Lantai 5 Ruang Rapat Bersejarah, Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, pada Jumat (16/10).

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Presiden DPN Indonesia Faizal Hafied menyatakan bahwa program tersebut merupakan bentuk nyata pengabdian lembaganya di dunia profesi hukum untuk mencetak praktisi hukum yang istimewa dan berkualitas dari Kader Nahdlatul Ulama, khususnya dari Kader-Kader Pagar Nusa.

Selain itu, juga untuk mengaktualisasikan apa yang diajarkan di Lemhannas RI Merangkul semua putra-putri terbaik bangsa dalam rangka Menjaga dan Merekatkan keutuhan Nusa dan bangsa Melalui Profesi Advokat.

“Kami memberikan 2 Paket Beasiswa Presiden untuk 2.000 kader Pagar Nusa di seluruh Indonesia. Yang Pertama Paket Beasiswa Presiden Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA),” ucap Faizal dalam keterangannya.

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Selanjutnya, Paket Beasiswa Presiden Prestasi, Khusus Bagi kader terbaik yang berprestasi Nasional atau Internasional, best of the best-nya.