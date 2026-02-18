menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Perkuat Big Data dan IKD, DPRD Kota Bogor Godok Raperda Adminduk

Perkuat Big Data dan IKD, DPRD Kota Bogor Godok Raperda Adminduk

Perkuat Big Data dan IKD, DPRD Kota Bogor Godok Raperda Adminduk
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pansus DPRD Kota Bogor membahas Raperda Adminduk untuk memperkuat IKD dan big data. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor untuk membahas ekspose Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, beberapa waktu lalu.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pembaruan tata kelola data kependudukan yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital.

Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperbarui regulasi kependudukan di Kota Bogor agar selaras dengan dinamika populasi dan kemajuan teknologi informasi.

Baca Juga:

Regulasi baru diharapkan mampu menjawab kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang semakin kompleks.

Ketua Pansus Raperda Adminduk H. Subhan, menyampaikan bahwa hasil rapat menyepakati pembentukan perda baru, bukan sekadar revisi aturan lama.

Menurut dia, Perda Nomor 16 Tahun 2008 dinilai sudah tidak lagi relevan meski telah beberapa kali mengalami perubahan.

Baca Juga:

“Berdasarkan diskusi dengan Disdukcapil, kami sepakat ini menjadi Perda pembaharuan atau Perda baru. Aturan lama sudah tidak relevan, sehingga kita butuh cantolan hukum baru yang lebih segar untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat,” ujar Subhan usai rapat.

Dia menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang akan diperkuat dalam draf Raperda tersebut, yakni penataan mobilitas penduduk, percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta penguatan peran Disdukcapil dalam pengawasan data dan peningkatan kepatuhan masyarakat.

Pansus DPRD Kota Bogor membahas Raperda Adminduk untuk memperkuat IKD dan big data.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI