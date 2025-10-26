Perkuat Bisnis Barang, PELNI Jalin MoU Dengan Ditjen Imigrasi & PIS

jpnn.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) menandatangani dua perjanjian kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta PT Pertamina International Shipping (PIS) pada Rabu (22/10).

Penandatanganan kerja sama antara PELNI dan Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan oleh Direktur Utama PELNI Tri Andayani dan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman di Kantor Imigrasi, Jakarta terkait Kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian di Atas Alat Angkut Kapal Pesiar (Cruise Ship).

Andayani menjelaskan kerja sama ini bertujuan memperkuat bisnis keagenan kapal melalui layanan pemeriksaan keimigrasian di atas kapal pesiar asing.

PELNI menjadi salah satu dari tiga keagenan kapal nasional yang resmi ditunjuk Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menangani kapal pesiar asing, bersama GAC dan Ben Line.

Andayani menambahkan kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi perusahaan dalam memperluas jaringan bisnis keagenan kapal, sekaligus memperkuat peran PELNI sebagai mitra resmi Pemerintah di sektor pelayaran wisata.

"Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi Perusahaan untuk menghadirkan layanan keagenan kapal yang tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga memiliki legitimasi resmi dari otoritas keimigrasian. Kami siap memberikan layanan yang cepat, aman dan profesional kepada mitra keagenan," ujar Anda.

Kolaborasi antara PELNI dan Direktorat Jenderal Imigrasi diharapkan bisa meningkatkan efisiensi proses pemeriksaan keimigrasian, memperkuat kualitas layanan keagenan kapal, serta mendorong pertumbuhan sektor pelayaran wisata nasional yang berdaya saing internasional.

Selain itu, di hari yang sama, PELNI juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pertamina International Shipping tentang Kerja Sama Strategis dalam Bisnis Dry Bulk, Liquid Bulk dan Peluang Usaha Lainnya.