Perkuat Bisnis, Boga Group Resmi Akuisisi Sukiyaki Rin

jpnn.com, JAKARTA - Boga Group resmi mengumumkan akuisisi Sukiyaki Rin, restoran spesialis Kansai-style dry sukiyaki.

Akuisisi ini menjadikan Sukiyaki Rin sebagai brand terbaru yang bergabung dalam portofolio Boga Group sekaligus menandai langkah strategis perusahaan dalam memperluas bisnis melalui skema merger and acquisition (M&A).

Presiden Direktur Boga Group Kusnadi Rahardja menyampaikan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pertumbuhan Boga Group setelah 24 tahun berkiprah di industri F&B.

Kusnadi mengatakan akuisisi Sukiyaki Rin sejalan dengan visi jangka panjang perusahaan untuk menghadirkan pilihan dan pengalaman bersantap yang makin beragam bagi konsumen.

“Visi kami adalah membangun jaringan restoran yang kuat dengan menghadirkan pengalaman kuliner yang inspiratif dan memperkaya ragam pilihan bersantap bagi masyarakat,” tutur Kusnadi.

Selama perjalanannya, Boga Group mengembangkan bisnis melalui berbagai pendekatan, mulai dari mengoperasikan brand restoran internasional, membangun konsep restoran lokal secara mandiri, hingga kini memperluas portofolio melalui akuisisi brand dengan potensi pertumbuhan yang kuat.

“Untuk mewujudkan visi mis perusahaan kami terus mengembangkan portofolio melalui kolaborasi dengan berbagai pelaku industri F&B, baik dari Indonesia maupun internasional,” ujar Kusnadi.

Boga Group memulai perjalanannya pada 2002 dengan menghadirkan Bakerzin di Indonesia. Perusahaan kemudian mengembangkan portofolionya melalui sejumlah brand internasional, antara lain Pepper Lunch, Shaburi, Kintan Bufet, Kimukatsu, Paradise Dynasty, Ebiga, hingga yang terbaru Hikiniku to Come.