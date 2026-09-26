Perkuat Bisnis di Indonesia, Bata Fokus pada Produk, Kesederhanaan, & Relevansi Konsumen

jpnn.com, JAKARTA - Setelah hampir satu abad menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, Bata menegaskan kembali komitmennya untuk membangun masa depan bisnis di Indonesia.

Di tengah perubahan perilaku konsumen dan semakin kompetitifnya industri footwear, Bata tengah menjalankan transformasi global yang berfokus pada produk yang lebih relevan, organisasi yang lebih sederhana, serta cara kerja yang lebih efektif.

Hal tersebut disampaikan Global CEO Bata Group Panos Mytaros, dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 2026.

Baca Juga: Pabrik Sepatu Bata Beroperasi Kembali

Memasuki satu tahun kepemimpinannya sebagai CEO global, Panos menjelaskan bahwa perubahan yang dilakukan Bata merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat kembali fundamental bisnis dan membawa brand lebih dekat kepada konsumen.

“Transformasi yang kami lakukan bukan tentang membuat Bata menjadi brand yang berbeda. Kami ingin menyederhanakan cara kami bekerja, menyederhanakan apa yang kami tawarkan, dan yang paling penting, memastikan produk yang kami hadirkan benar-benar memberikan nilai bagi konsumen. Kami ingin membuat Bata lebih mudah dipahami, lebih relevan, dan pada akhirnya lebih dekat dengan konsumen,” ujar Panos Mytaros.

Menurut Panos, salah satu perubahan utama yang dilakukan Bata adalah simplifikasi. Perubahan tersebut mencakup portofolio produk, organisasi, cara kerja, hingga bagaimana Bata hadir di hadapan konsumen.

Bagi Bata, simplifikasi bukan sekadar mengurangi kompleksitas internal, tetapi merupakan cara untuk memastikan perusahaan dapat bergerak lebih cepat dan fokus pada hal yang paling penting: menghadirkan produk yang baik dan relevan bagi konsumen.

Panos melihat produk sebagai bagian fundamental dari transformasi Bata. Di tengah semakin banyaknya pilihan footwear di pasar, konsumen membutuhkan alasan yang jelas untuk memilih sebuah produk, baik dari sisi desain, kenyamanan, kualitas maupun harga.