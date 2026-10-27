Perkuat BLUD, Kemendagri Dorong Peningkatan Layanan dan Kemandirian Keuangan Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemandirian keuangan daerah.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Agus Fatoni menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi BLUD di Jakarta, Senin (26/10/2026). Ia menegaskan, keberhasilan BLUD harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan penerapan Badan Layanan Umum Daerah harus terlihat pada manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Fatoni.

Menurutnya, Rakor BLUD kali ini difokuskan pada tiga bidang, yakni pendidikan vokasi melalui sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN), laboratorium lingkungan hidup, dan pengelolaan karbon.

Pada sektor pendidikan, BLUD diharapkan meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja lulusan. Sementara itu, penguatan laboratorium lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan keandalan hasil pengujian. Adapun pengelolaan karbon harus menghasilkan pengurangan emisi yang terukur dan memberikan manfaat bagi daerah serta masyarakat.

Fatoni menegaskan penerapan BLUD di SMKN tidak boleh menjadi alasan untuk membebankan biaya kepada peserta didik tanpa dasar hukum. Pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan sesuai kewenangannya.

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“Pada sektor laboratorium lingkungan hidup, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan peralatan, bahan pengujian, dan tenaga kompeten. Kecepatan pelayanan juga harus diimbangi integritas serta keandalan hasil pengujian,” katanya.

Sementara itu, pengelolaan karbon harus didukung kejelasan kewenangan, dasar hukum, pembiayaan, dan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku. Potensi pendapatan karbon tidak dapat langsung dianggap sebagai penerimaan yang tersedia tanpa kepastian hak dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.