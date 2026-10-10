Perkuat Budaya Sadar Hukum, Kemenkum DK Jakarta Gelar Penyuluhan di Lima SMAN

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Hukum Daerah Khusus Jakarta menggelar penyuluhan hukum bagi siswa sekolah menengah atas (SMA) untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini.

Kegiatan ini dimulai di SMAN 27 Jakarta Pusat pada 7 Oktober 2026 dan SMAN 80 Jakarta Utara pada 8 Oktober 2026.

Di SMAN 27 Jakarta Pusat, penyuluhan diikuti sekitar 100 siswa. Materi bertajuk “Kenali Tindak Pidana di Kalangan Pelajar” disampaikan oleh Chabib Susanto, sementara AKBP Lusi Sakti Ningsih membahas isu perundungan, judi daring, dan kenakalan remaja.

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Penyampaian materi dilakukan melalui diskusi, tanya jawab, dan kuis edukatif. Metode interaktif tersebut bertujuan membantu siswa memahami batasan hukum serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, penyuluhan di SMAN 80 Jakarta Utara menjadi bagian dari rangkaian Hari Bakti Kemenko Kumham Imipas. Kegiatan dibuka oleh Asisten Deputi Koordinasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Litigasi, Fiqi Nana Kania, bersama Kepala SMAN 80 Jakarta, Satya Winarah.

Dalam kegiatan tersebut, penyuluh hukum Kanwil Kemenkum DK Jakarta memberikan materi mengenai penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi disampaikan secara komunikatif dengan permainan interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa.

Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Baroto, mengatakan penyuluhan hukum merupakan langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum dan karakter generasi muda.

Dia menilai pelajar perlu memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum agar terhindar dari pelanggaran, termasuk perundungan dan judi daring.