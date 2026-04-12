Perkuat Bursa Kripto Vietnam, OKX dan HashKey Resmi Bergabung dalam Ekosistem CAEX

jpnn.com, JAKARTA - Dua raksasa investasi aset digital global, OKX Ventures dan HashKey Capital, resmi bergabung sebagai mitra strategis Vietnam Prosperity Crypto Asset Exchange Joint Stock Company (CAEX).

Investasi ini bertujuan membantu CAEX memenuhi persyaratan modal minimum sebesar 380 juta dolar AS (Rp 6 triliun lebih) guna berpartisipasi dalam program pilot perdagangan kripto nasional di Vietnam.

Kehadiran dua investor global ini krusial bagi CAEX untuk memenuhi ambang batas modal dasar sebesar VND 10 triliun atau setara 380 juta dolar AS pada April ini.

Modal tersebut merupakan syarat mutlak bagi perusahaan yang ingin mengikuti program pilot bursa kripto teregulasi yang dicanangkan Pemerintah Vietnam.

"Kami yakin kerja sama dengan OKX Ventures dan HashKey akan memungkinkan CAEX mengoperasikan platform yang sesuai standar internasional," ujar Nguyen Hong Trung, Chairman dan CEO CAEX, Minggu (12/4).

Sebagai mitra strategis, HashKey dan OKX akan memberikan dukungan teknis di berbagai lini, mulai dari keamanan siber, kerangka kepatuhan (compliance), hingga manajemen risiko dan penyediaan likuiditas.

Langkah ini sejalan dengan regulasi Vietnam yang membatasi kepemilikan asing maksimal 49 persen, di mana mayoritas modal harus berasal dari institusi keuangan atau teknologi.

Vietnam sendiri tercatat sebagai pasar yang sangat dinamis, menempati peringkat keempat global dalam Indeks Adopsi Kripto 2025 dengan lebih dari 20 juta pengguna.