Perkuat Clinical Reasoning, LKMI HMI Bandung Helat CLINICA
jpnn.com, JAKARTA - Membangun tenaga kesehatan masa depan tidak cukup hanya dengan membekali mahasiswa melalui teori di ruang perkuliahan.
Sebab, kemampuan menganalisis persoalan, menghubungkan ilmu dasar dengan kondisi klinis, serta memahami persoalan kesehatan di tengah masyarakat.
Berangkat dari semangat tersebut, Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) HMI Cabang Bandung terus mengembangkan CLINICA (Clinical Learning and Case Analysis), sebuah forum pembelajaran berbasis kasus yang kini telah memasuki Volume III, baru-baru ini.
Direktur Utama LKMI HMI Cabang Bandung Roswanda Hadi Surya Bahari, S.Ked mengatakan keberlanjutan CLINICA merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam membangun tradisi intelektual di kalangan mahasiswa kesehatan.
“Kami ingin mahasiswa kesehatan terbiasa membedah persoalan secara mendalam, membangun penalaran kritis, dan menghubungkan teori dengan realitas klinis sejak tahun-tahun awal perkuliahan,” ujar Roswanda.
Sejak pertama kali diselenggarakan, CLINICA dirancang sebagai ruang belajar kolaboratif bagi mahasiswa kesehatan untuk mengasah kemampuan analisis dan penalaran klinis.
Pada tahap awal, LKMI HMI Cabang Bandung menjalin kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (Unisba), dengan menyasar mahasiswa pada tahun-tahun awal perkuliahan.
Melalui pendekatan case-based learning, setiap volume mengangkat satu kasus kesehatan yang dikaji secara sistematis, mulai dari landasan ilmu biomedik, mekanisme patofisiologi, hingga relevansinya terhadap kondisi klinis.
Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) HMI Cabang Bandung terus mengembangkan CLINICA (Clinical Learning and Case Analysis), sebuah forum pembelajaran berbasi
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