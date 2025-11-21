Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah, BRI Dukung Bazar UMKM ‘Jelajah Kuliner Indonesia’ 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui dukungan terhadap Bazaar UMKM Tahun 2025 “Jelajah Kuliner Indonesia” yang digelar di Kota Medan.

Ajang ini merupakan bagian dari inisiatif Badan Pengatur BUMN untuk memperluas akses pasar UMKM sekaligus mempromosikan ragam kuliner unggulan dari berbagai daerah di tanah air.

Gelaran yang berlangsung selama tiga hari, Jumat hingga Minggu, 14–16 November 2025 di Lapangan Benteng Kota Medan menjadi program strategis yang sejalan dengan agenda transformasi BUMN dalam perluasan inklusi ekonomi dan penguatan peran UMKM. Sektor kuliner pun dipilih karena memiliki daya serap tenaga kerja yang besar, pertumbuhan usaha yang cepat, dan potensi pengembangan yang luas.

Mengusung tema “Jelajahi Rasa, Rayakan Budaya, Dukung UMKM Indonesia”, kehadiran Jelajah Kuliner Indonesia di Medan diharapkan menjadi momentum penting untuk menonjolkan menonjolkan potensi UMKM, memperkuat ekosistem ekonomi lokal, serta menyediakan ruang bagi para pelaku usaha untuk tumbuh, membangun koneksi, dan berkompetisi secara sehat dan kreatif.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa penyelenggaraan ini menjadi bentuk dukungan nyata BRI dalam memperluas akses pemasaran UMKM sekaligus mendorong digitalisasi usaha melalui pemanfaatan platform PaDi UMKM.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana bagi para UMKM utamanya usaha kuliner untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memperkenalkan kuliner terbaik Sumatera Utara ke kancah nasional,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, rangkaian Jelajah Kuliner Indonesia 2025 terdiri dari Pra Event dan Main Event. Pra Event sendiri telah digelar pada 29 Agustus 2025 di Rumah BUMN Medan dengan mengusung edisi hortikultura bertema “Integrasi Supply Chain Management dan Digital Marketing melalui Budaya Inovasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bisnis.” Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan terkait manajemen rantai pasok, strategi pemasaran digital untuk produk hortikultura, hingga praktik pembuatan dried fruits. Acara ini diikuti oleh 30 UMKM binaan Rumah BUMN.

Sementara itu, pada kegiatan kedua yakni Main Event Jelajah Kuliner Indonesia 2025, diketahui sebanyak 80 UMKM kategori ready-to-eat dan snack turut berpartisipasi langsung selama tiga hari penyelenggaraan. Ajang ini juga diramaikan dengan berbagai agenda menarik seperti festival makanan, talkshow, stand-up comedy, workshop, cooking class, lomba kuliner, kids zone, hingga sesi poundfit. Suasana semakin meriah berkat beragam doorprize yang dibagikan kepada para pengunjung.