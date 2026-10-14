Perkuat Digital Trust, ISACA Indonesia Fokus Tata Kelola dan Keamanan Siber

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - ISACA Indonesia Chapter menggelar IT Governance, Risk Management, Assurance & Cybersecurity Summit (Gracs) 2026 secara hybrid di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/10).

Mengusung tema “Digital Trust in Motion: Securing the Intelligent Ecosystem,” Gracs 2026 diikuti sekitar 500 peserta dari berbagai sektor, termasuk jasa keuangan, perusahaan teknologi, multinasional, konsultan, regulator, pemerintah, dan akademisi.

President ISACA Indonesia Chapter Harun Al Rasyid mengungkapkan kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas bagaimana organisasi dapat membangun dan mempertahankan digital trust di tengah ekosistem teknologi yang semakin cerdas, terhubung, dan dinamis.

Menurutnya kecepatan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kemampuan organisasi untuk mengelola risiko dan menjaga kepercayaan.

"Digital trust bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga bagaimana tata kelola, manajemen risiko, assurance, dan keamanan siber diterapkan secara terintegrasi dalam pengambilan keputusan,” ujar Harun kepada awak media di sela acara Gracs 2026, Rabu.

Dia menambahkan membangun digital trust tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi dibutuhkan kolaborasi antara regulator, dunia usaha, penyedia teknologi, akademisi, dan komunitas profesional menjadi semakin penting.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting karena risiko digital tidak lagi berdiri sendiri. Ketika organisasi, teknologi, dan layanan semakin terhubung, dampaknya dapat meluas ke seluruh ekosistem. Melalui GRACS 2026, kami ingin membuka ruang untuk berbagi perspektif, memperkuat kompetensi, dan mendorong kolaborasi yang dapat diterapkan di organisasi masing-masing,” tambah Harun.

Isaca Indonesia Chapter teerus mendorong pengembangan kompetensi profesional dan penerapan praktik terbaik di bidang IT governance, risk management, assurance, dan cybersecurity, sekaligus mendukung terbentuknya ekosistem digital yang aman, tangguh, dan terpercaya.