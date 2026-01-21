Perkuat Digitalisasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah, Pemkab Pringsewu Gandeng Mbizmarket

menu
Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera (Perseroda) berkolaborasi dengan Mbizmarket, Mitra Resmi Lokapasar LKPP RI, sebagai langkah memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Foto source for jpnn

jpnn.com, PRINGSEWU - Pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera (Perseroda) berkolaborasi dengan Mbizmarket, Mitra Resmi Lokapasar LKPP RI, sebagai langkah memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pertemuan yang dilaksanakan di Aula Bupati Pringsewu ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemkab Pringsewu membangun ekosistem pengadaan yang lebih modern, transparan, dan efisien.

Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas mengaku bangga atas akselerasi yang dilakukan BUMD PT Pringsewu Jaya Sejahtera (Perseroda) dengan Mbizmarket sebagai salah satu mitra resmi lokapasar LKPP RI  dalam membangun sistem Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Menurutnya pengadaan melalui lokapasar menciptakan proses yang lebih cepat, terdokumentasi, dan dapat diawasi secara menyeluruh sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pemkab Kotawaringin Timur berkomitmen menghadirkan tata kelola pengadaan yang bersih, modern, dan berorientasi pada pelayanan. Digitalisasi pengadaan adalah fondasi penting untuk kemakmuran daerah, sehingga dapat terbentuknya Pringsewu Makmur (Mandiri, Aman, Kondusif, Maju, Unggul dan Religius)” ujar Riyanto Pamungkas.

Direktur PT Pringsewu Jaya Sejahtera, Dwi Pribadi menyatakan BUMD siap mendukung penuh agenda digitalisasi pemerintah daerah.

Dia juga menjelaskan Kolaborasi bersama Mbizmarket yang diberi nama e-Mit Pekan Pringsewu ini memiliki filosofi untuk memajukan Kabupaten Pringsewu melalui transformasi pengadaan digital barang dan jasa.

“Kami berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan pendapatan usaha perusahaan dan menjadi bagian dari kontribusi BUMD untuk pembangunan daerah. Kami ingin memastikan kualitas dan layanan PT Pringsewu Jaya Sejahtera hadir bagi masyarakat Pringsewu,” tutur Dwi Pribadi.

Kerja sama antara Pemkab Pringsewu, PT Pringsewu Jaya Sejahtera, dan Mbizmarket diharapkan bisa memperkuat ekosistem pengadaan digital daerah.

