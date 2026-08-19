Perkuat Diplomasi Budaya Indonesia, Tantowi Yahya Gelar Konser di Eropa

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Tantowi Yahya akan menggelar konser di sejumlah negara eropa pada 24 Agustus hingga 7 September 2026.

Konser bertajuk Strings of Equator: A Musical Journey to Indonesia itu merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat diplomasi budaya di Eropa.

Sebagai Ambassador, Tantowi Yahya siap tampil bersama Thomshell Band di Norwegia, Spanyol, dan Belanda pada 24 Agustus hingga 7 September 2026.

Detail jadwal pertunjukan yakni 24 Agustus 2026 di Victoria National Jazz Scene, Oslo, selanjutnya pada 28 Agustus, 31 Agustus, 1 September 2026 di Hotel Indalo Park Santa Susanna, Barcelona, Spanyol, kemudian pada 4 September 2026 di Resepsi Diplomatik KBRI Den Haag, Wisma Duta RI, Kerkeboslaan 2, 2243 CM Wassenaar.

Program tersebut menggabungkan promosi budaya, pariwisata, dan investasi Indonesia dalam satu panggung diplomasi publik.

Strings of Equator: A Musical Journey to Indonesia merupakan pertunjukan musik yang menggabungkan lagu-lagu Indonesia, lagu daerah, karya internasional, serta narasi budaya yang memperkenalkan keragaman Indonesia kepada audiens global.

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Program itu dirancang sebagai sarana diplomasi budaya yang menjembatani dialog antarbangsa melalui bahasa universal musik.

Penampilan tahun ini menjadi tahun ketiga berturut-turut bagi ambassador Tantowi Yahya tampil di Santa Susanna, Spanyol, menunjukkan kepercayaan dan apresiasi yang terus tumbuh dari audiens internasional terhadap diplomasi budaya Indonesia.