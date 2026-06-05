Perkuat Diplomasi Partai, Sekjen PDIP Bertemu Elite Politik di Timor Leste

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama rombongan bertemu secara berturut-turut dengan pimpinan Partai Fretilin, Partai Demokrat Timor Leste, Partai Pembebasan Rakyat (PLP), serta Partai KHUNTO di Timor Leste, Kamis (4/6).

Sehari sebelumnya, rombongan juga melakukan pertemuan dengan Presiden Timor Leste José Ramos-Horta serta berdialog dengan pimpinan Partai CNRT.

Hasto menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan oleh berbagai kalangan di Timor Leste.

Semisal, kata dia, kedatangan rombongan PDIP si kantor Partai KUNTHO disambut dengan tari tarian dan yel-yel parpol tersebut.

"Kami diberi pengalungan tais dan dihidangkan pinang sirih, sebagai tradisi untuk menyambut tamu. Ternyata banyak dari masyarakat yang hadir yang menyatakan sebagai pengurus maupun simpatisan PDIP," urai Hasto dalam keterangan persnya, Jumat (5/6).

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan lokasi kantor Partai KHUNTO sebenarnya masuk ke pinggiran.

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Sekjen PDIP menyikapi itu dengan mengutip pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengatakan bahwa kantor partai harus berada di tengah-tengah rakyat.

"Kami merasakan jati diri kami di tengah-tengah simpatisan Partai KHUNTO," sebut Hasto.